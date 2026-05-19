«Нафтогаз»: Росія вдарила ракетою по нафтогазовій інфраструктурі на Чернігівщині

Російські війська продовжують атакувати інфраструктуру національної компанії «Нафтогаз», повідомила пресслужба групи увечері 19 травня.

«Ввечері росіяни завдали ракетного удару по нафтогазовій інфраструктурі Нафтогазу на Чернігівщині. До цього атака дронами тривала упродовж всього дня. Під ударами були одразу кілька обʼєктів», – йдеться в повідомленні.

Група зазначає, що прицільні обстріли по її активах тривають четверту добу поспіль, внаслідок влучань зруйноване обладнання. Персонал виробничих обʼєктів не постраждав.

«Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці компанії розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи», – додає компанія.

Раніше «Нафтогаз» повідомив, що російські військові вранці 19 травня атакували кілька його інфраструктурних об’єктів на Чернігівщині.

Напередодні в «Нафтогазі» повідомили про російський балістичний удар по об’єктах нафтогазової інфраструктури на Дніпропетровщині.

Минулого тижня масованого обстрілу балістикою зазнала інфраструктура «Нафтогазу» на Полтавщині.

За даними компанії, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 324 працівників «Групи Нафтогаз».

1 травня голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив, що від початку року Росія 96 разів атакувала обʼєкти «Нафтогазу». За його словами, сили РФ за час опалювального сезону атакували всі напрями роботи «Нафтогазу» – від видобутку і транспортування газу й нафти до теплоенергетики й автозаправних комплексів.