До чотирьох зросла кількість загиблих працівників «Нафтогазу» через атаку РФ 5 травня

У лікарні помер 59-річний Сергій Клименко, машиніст холодильних установок «Нафтогазу», який був поранений внаслідок російського удару по Полтавщині 5 травня, повідомили 16 травня в компанії.

«Він зазнав важких поранень у ніч з 4 на 5 травня на Полтавщині, коли росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках ДСНС і працівниках «Нафтогазу». Лікарі до останнього боролися за його життя. Сергій переніс багато операцій, але травми виявилися несумісними з життям», – йдеться в повідомленні.

У «Нафтогазі» нагадали, що в ніч атаки загинули працівники компанії Олександр Козін, Юрій Мусієнко і Михайло Дуб. Внаслідок атаки також загинули двоє рятувальників ДСНС.

Нині ще сім працівників «Нафтогазу» перебувають у лікарні.

За даними компанії, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 324 працівників «Групи Нафтогаз».

1 травня голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив, що від початку року Росія 96 разів атакувала обʼєкти «Нафтогазу». За його словами, сили РФ за час опалювального сезону атакували всі напрями роботи «Нафтогазу» – від видобутку і транспортування газу й нафти до теплоенергетики й автозаправних комплексів.