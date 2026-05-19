«Нафтогаз» повідомив про удар РФ по об’єктах на Чернігівщині

Російські військові вранці 19 травня атакували кілька інфраструктурних об’єктів «Нафтогазу» на Чернігівщині, повідомила пресслужба компанії.

Там наголосили, що армія Росії третю добу поспіль атакує об’єкти «Нафтогазу».

«Вранці 19 травня ворог завдав ударів одразу по кількох обʼєктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Внаслідок влучань дронів на території виробничих обʼєктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання. Персонал одного з атакованих обʼєктів евакуювали, постраждалих нема», – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що на місцях працюють відповідні служби, а наслідки атаки і масштаби пошкоджень уточнюються.

Напередодні в «Нафтогазі» повідомили про російський балістичний удар по об’єктах нафтогазової інфраструктури на Дніпропетровщині.

Минулого тижня масованого обстрілу балістикою зазнала інфраструктура «Нафтогазу» на Полтавщині.

За даними компанії, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 324 працівників «Групи Нафтогаз».

1 травня голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив, що від початку року Росія 96 разів атакувала обʼєкти «Нафтогазу». За його словами, сили РФ за час опалювального сезону атакували всі напрями роботи «Нафтогазу» – від видобутку і транспортування газу й нафти до теплоенергетики й автозаправних комплексів.