«Нафтогаз»: армія РФ атакувала спецтранспорт, який їхав відновлювати пошкоджену інфраструктуру на Донеччині

У суботу, 9 травня, армія РФ атакувала автомобіль газової служби на Донеччині, йдеться у повідомленні голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького.

«Сьогодні о 10:45 російські війська атакували FPV-дроном спецтранспорт газовиків Групи Нафтогаз (Донецькоблгаз) на Донеччині», – зазначив він.

За словами Корецького, автомобіль газової служби прямував на виклик, щоб відновити інфраструктуру, пошкоджену внаслідок попередніх обстрілів, і повернути газопостачання споживачам в прифронтовій Дружківці.

«Газовики встигли евакуюватися та не постраждали. Автомобіль знищено вщент», – уточнив голова НАК «Нафтогаз України».

Російські війська вночі 6 травня атакували Полтавщину ракетами та ударними БпЛА, загинули чотири людини, ще 31 – зазнала травм різного ступеня тяжкості,

Голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив, що на Полтавщині через атаку РФ загинули чотири людини, ще 31 – зазнала травм різного ступеня тяжкості. За його даними, пошкоджене промислове підприємство – без газопостачання залишилися 3480 абонентів.

Раніше російські військові атакували п’ять об’єктів групи «Нафтогаз» у Сумській і Харківській областях, були пошкодження обладнання, виникли пожежі.

1 травня голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив, що від початку року Росія 96 разів атакувала обʼєкти «Нафтогазу». За його словами, сили РФ за час опалювального сезону атакували всі напрями роботи «Нафтогазу» – від видобутку і транспортування газу й нафти до теплоенергетики й автозаправних комплексів.







