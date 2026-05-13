Війська РФ атакували об’єкти «Нафтогазу» на Харківщині й Житомирщині – Корецький

Російські війська 13 травня вкотре атакували інфраструктуру «Нафтогазу» у двох областях, повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

«На Харківщині ворожий БпЛА пошкодив один із газовидобувних активів. Також під ударом був виробничий об’єкт у Житомирській області. Внаслідок атаки виникла пожежа. На щастя, без постраждалих – це головне», – написав Корецький у фейсбуці.

За його словами, як тільки дозволить безпекова ситуація, у компанії почнуть оцінку наслідків і необхідні роботи, щоб якнайшвидше відновити пошкоджену інфраструктуру.

1 травня Корецький повідомив, що від початку року Росія 96 разів атакувала обʼєкти «Нафтогазу». За його словами, сили РФ за час опалювального сезону атакували всі напрями роботи «Нафтогазу» – від видобутку і транспортування газу й нафти до теплоенергетики й автозаправних комплексів.

У компанії повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 320 працівників, у 2026 році – 19 співробітників.

«Група Нафтогаз» у лютому інформувала, що протягом повномасштабного вторгнення Росія завдала 401 удар по її інфраструктурі, у 2025 році зафіксовано 229 атак – більше, ніж за попередні три роки разом.