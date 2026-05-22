Суд у Казахстані повторно відмовив у притулку російській опозиціонерці

Судова колегія з адміністративних справ Західно-Казахстанського обласного суду повторно відмовила у притулку російській активістці Юлії Ємельяновій. Про це повідомляє правозахисний проєкт «Ковчег» із посиланням на документ, отриманий від адвоката Ємельянової.

Правозахисники заявляють, що під час розгляду справи в казахстанських судах неодноразово порушувалося право росіянки на захист. 14 травня суд не дав їй узяти участь у засіданні в онлайн-режимі, а її адвокат на той час був на авіарейсі. Його прохання перенести засідання було проігнороване.

«Ми продовжимо оскаржувати рішення влади Казахстану і намагатися не допустити екстрадиції Юлії до Росії. Проте характер судового процесу не дозволяє сподіватися на те, що Казахстан відмовиться видати Юлію Росії», – написали у «Ковчезі».

Генпрокуратура Казахстану раніше задовольнила запит Росії щодо екстрадиції Юлії Ємельянової, але Верховний суд країни тимчасово зупинив цей процес до розгляду її заяви на надання статусу біженця.

Юлія Ємельянова – колишня співробітниця петербурзького штабу російського опозиційного політика Олексія Навального та активістка проектів Emigration for Action та Just Help. У Росії проти неї порушили справу про крадіжку – нібито вона вкрала мобільний телефон у таксиста. Правозахисники вважають, що справа могла бути сфабрикована.