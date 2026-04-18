Росія: провладний блогер Ілля Ремесло вийшов із психіатричної лікарні

Провладний російський блогер Ілля Ремесло, який раніше різко розкритикував президента РФ Володимира Путіна, вийшов із психіатричної лікарні №3 ім. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурзі, передає російська служба Радіо Свобода.

Як написав блогер у своєму телеграм-каналі, він провів у лікарні 30 днів.

«Жорстка критика вищих посадових осіб держави має свою ціну – пам’ятайте про це», – заявив він.

Блогер описав умови утримання в лікарні як «досить важкі, навіть у порівнянні з колонією», зазначивши, що в медичній установі, наприклад, відсутні прогулянки.

«Не шкодую про зроблене по суті, але якби робив зараз – то використав би більш виважені та збалансовані формулювання, без переходу на особи», – написав Ремесло.

Він також пообіцяв «протягом 2-3 днів розповісти, навіщо все це було зроблено і про подальші свої плани».

Про те, що російського провладного блогера Іллю Ремесла могли відправити до психіатричної лікарні після критики Путіна, стало відомо 19 березня.

17 і 18 березня колишній член Громадської палати Росії, юрист Ілля Ремесло, який раніше здобув популярність насамперед доносами на опозиційного політика Олексія Навального, несподівано став критикувати Володимира Путіна. Ремесло опублікував у телеграмі кілька постів, у яких, окрім іншого, розкритикував війну в Україні та закликав судити Путіна, назвавши його «нелегітимним президентом».

Історія викликала широкий резонанс. Стали лунати припущення, що дії Ремесла бути узгоджені з кимось у владі.