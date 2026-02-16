У Росії проходять акції пам’яті Олексія Навального

У містах Росії відбуваються акції пам’яті опозиційного політика Олексія Навального, який помер у колонії у селищі Харп 16 лютого 2024 року.



У Москві на Борисівський цвинтар, де похований політик, за даними SOTAvision, прийшли десятки людей, зокрема матір Навального та матір його вдови Юлії, представники посольств Німеччини, Італії, Латвії та інших країн. Квіти також з’явилися біля Соловецького каменю на Луб’янській площі у центрі міста.



У Петербурзі меморіал жертвам політичних репресій на Воскресенській набережній, за даними RusNews, обгородили сітчастим парканом і поставили кран, там же чергують троє поліцейських. Пізніше було затримано перехожого, який сфотографував обгороджений меморіал. Його доправили до поліції.





Крім того, з Воскресенської набережної забрали молоду людину, пише MR7. Незадовго до цього він залишив у снігу на парапеті портрет, ікону та троянди.



У Москві, за даними «ОВД-Інфо», затримали пікетувальника з плакатом «Росія буде вільною! 16.02.2024». Він проводив акцію біля головного входу на ВДНГ.

У Волгограді біля пам’ятника жертвам політичних репресій затримано місцевого жителя на ім’я Андрій. Як повідомляє «ОВД-Інфо», його доставили до відділку поліції. Затриманий перестав виходити на зв’язок, але пізніше він повідомив, що один із співробітників написав пояснювальну, після чого його відпустили без складання протоколу.



Люди залишають квіти та записки біля пам’ятників жертвам політичних репресій у Єкатеринбурзі, Новосибірську, Пермі, Гірничо-Алтайську, Владивостоці, Барнаулі.

14 лютого Велика Британія, Швеція, Франція, Німеччина та Нідерланди випустили спільну заяву, в якій ішлося, що Олексій Навальний був отруєний у російській колонії епібатидином – отрутою деревної жаби. Такого висновку дійшли незалежно один від одного дослідники, які вивчили зразки біоматеріалів Навального.

У МЗС Росії висновки п’яти країн про отруєння Навального епібатидином назвали «інформаційним вкиданням». «Будуть результати аналізів, будуть формули речовин – буде й коментар. Без цього всі розмови та заяви – це інформаційне вкидання з метою відвернення уваги від нагальних проблем Заходу», – заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Політика Олексія Навального знайшли мертвим 16 лютого 2024 року в колонії «Полярний вовк» у селищі Харп Ямало-Ненецького округу РФ. Удова політика Юлія Навальна заявляла, що дві лабораторії дійшли висновку, що його отруїли (прихильникам політика ще в лютому 2024 року вдалося отримати і переправити за кордон зразки його біологічного матеріалу).



