«Росія грає брудну гру»: 5 країн Європи заявили, що Навального отруїли в російській колонії

Російський опозиціонер Олексій Навальний загинув у колонії 16 лютого 2024 року внаслідок отруєння речовиною під назвою епібатидин. Йдеться про надтоксичну отруту, виділену зі шкіри американської жаби-дереволаза. Про це офіційно заявили 14 лютого міністерства закордонних справ п’яти країн – Великої Британії, Швеції, Франції, Німеччини та Нідерландів. Зокрема, заяву поширив британський уряд.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф підтвердив висновки розслідування в коментарі Радіо Свобода в Мюнхені.





«Ми одна з країн, які брали участь у розслідуванні. Виявилося, що є висока ймовірність, що Росія вбила Навального отрутою. Думаю, це дуже серйозне порушення. Сподіваюся, світу стане відомо, що Росія грає брудну гру», – сказав він.

Згідно із заявою, країни, які її підписали, переконані в тому, що Навального отруїли «летальним токсином». Висновок ґрунтується на результатах аналізів його біоматеріалів.

Читайте також: ЗМІ: Інтерпол передавав Росії дані про переміщення російських громадян за кордоном

У заяві наголошується, що російська влада стверджує, що Навальний помер від природних причин. Однак, враховуючи наявність отрути в його організмі і те, що Навальний загинув у російській колонії, країни-підписанти доходять висновку, що російська влада мала засоби, мотиви і можливість отруїти опозиціонера.

Вони згадують про попередній випадок отруєння Навального отрутою «Новачок» у 2020 році. Країни звинуватили Росію в порушенні конвенції про заборону хімічної зброї.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро повідомив висновки про причини смерті Навального в соцмережі X, зазначивши:

«Тепер ми знаємо, що Володимир Путін готовий застосовувати хімічну зброю проти своїх власних громадян, щоби залишитися при владі».





Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала ймовірне отруєння Навального «боягузливим вчинком наляканого лідера»

«Росія давно поводиться як терористична держава, яка покладається на терористичні методи. Отруєння політичних опонентів. Придушення журналістів. Вторгнення до мирних сусідів. Це справжнє обличчя сьогоднішньої Росії», – прокоментувала вона.

Незадовго до оприлюднення заяви про причини загибелі Навального першим повідомив російський розслідувальний проєкт The Insider.

Російська служба Радіо Свобода виявила, що в 2013 році група російських авторів опублікувала наукову роботу про спосіб ефективного синтезу епібатидину. У роботі цей небезпечний токсин представлений як неопіоїдний анальгетик з високою знеболювальною активністю, що не викликає залежності.

Читайте також: Євросоюз запровадив санкції проти Катерини Андреєвої, Павла Зарубіна та інших пропагандистів

Троє з п’яти авторів статті – співробітники Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технології РФ (ДержНДІОХТ). На базі інституту в 1970-ті роки були розроблені бойові отруйні речовини серії «Новичок».

2020 року проти інституту запровадили санкції Європейський Союз та Сполучені Штати через отруєння Олексія Навального «Новичком» у серпні того ж року. У 2023 році ДержНДІОГТ був також включений до списків санкцій України та Канади за постачання технологій російської армії.