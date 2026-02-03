ЄСПЛ визнав незаконним арешт російського опозиціонера Навального – через два роки після його смерті в колонії

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) ухвалив, що арешт російського опозиціонера Олексія Навального в січні 2021 року «був заснований на непередбачуваному застосуванні російського кримінального права» і являв собою «очевину відмову в правосудді», повідомляють «Команда Навального» та видання «Новая газета». Рішення ухвалене за скаргою самого Навального через два роки після його смерті.

Формальною підставою для арешту було скасування умовного засудження 2014 року у так званій «справі Ів Роше». У цій справі ЄСПЛ уже ухвалював рішення у 2017 році, визнавши вирок несправедливим.

16 квітня 2021 року, посилаючись на кілька статей Європейської конвенції з прав людини, Навальний подав до Страсбургу скаргу на своє тримання під вартою, позбавлення волі та умови тримання.

ЄСПЛ присудив 26 тисяч євро компенсації моральної шкоди спадкоємиці заявника Юлії Навальній.





Політика Олексія Навального знайшли мертвим 16 лютого 2024 року в колонії «Полярний вовк» у селищі Харп Ямало-Ненецького округу РФ. Удова політика Юлія Навальна заявляла, що дві лабораторії дійшли висновку, що його отруїли (прихильникам політика ще в лютому 2024 року вдалося отримати і переправити за кордон зразки його біологічного матеріалу).