ЗМІ: Інтерпол передавав Росії дані про переміщення російських громадян за кордоном

Росія використовує списки осіб, яких розшукує Інтерпол, для запитів про арешт політичних опонентів, бізнесменів і журналістів, а систему обміну повідомленнями організації – для відстеження людей за кордоном. Про це йдеться в спільному розслідуванні BBC та французького проєкту розслідувань Disclose на основі тисяч документів і повідомлень, отриманих від інформатора.

Інтерпол – міжнародна організація, яка допомагає розшукувати злочинців, які виїхали за кордон. Його червоне повідомлення (Red Notice) надсилається всім 196 країнам-членам для пошуку та арешту людини, а червона розсилка (Red Diffusion) – лише окремим країнам.

Документи, одержані розслідувачами, свідчать, що запроваджені після повномасштабного вторгнення в Україну додаткові перевірки для РФ не завадили Москві зловживати системою Інтерполу.

За даними журналістів, за останнє десятиліття до Комісії з контролю за файлами Інтерполу (CCF) зі скаргами звернулися щонайменше 700 людей, які розшукує Росія, і не менше 400 з них домоглися скасування червоних повідомлень або розсилок.

Скасувати червону розсилку вдалося, наприклад, російському бізнесмену Ігорю Пестрикову. Він виявив своє ім’я в розсилці після того, як втік із Росії у червні 2022 року та подав запит на надання притулку у Франції. Через два роки після звернення CCF постановила, що його справа має переважно політичний характер: інформація, надана Росією, була «загальною і шаблонною», а ймовірний злочин був «недостатньо обґрунтований».

З повідомлень, якими обмінюються країни, розслідувачі дізналися, що Росія використала цю систему для відстеження місця перебування підозрюваного. Зокрема, одне з таких повідомлень стосується журналіста Армена Арамяна, якого 2022 року в РФ засудили за «залучення неповнолітніх до протиправної діяльності» за репортажі про протести на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального в січні 2021 року.

Арамян поїхав до Вірменії, а потім до Німеччини. У повідомленні, направленому правоохоронним органам обох країн, Росія, як зазначається, обійшла процес видачі червоного повідомлення та розсилки, запросивши «будь-яку корисну інформацію» про Арамяна та його місце перебування.

Журналісти зазначають, що на основі наявних у них даних не можуть сказати, чи отримала Росія відповідь на своє прохання, але їхній інформатор вважає, що так.

Згідно з витоком, Інтерпол у відповідь на запит Москви надсилав російській владі подробиці пересувань соратниці Навального Любові Соболь і колишнього співробітника Федеральної служби охорони Гліба Каракулова, який втік із Росії. Обмін інформацією про Каракулова, за даними розслідувачів, відбувся після оголошення про додаткову перевірку для Москви.





В одному зі звітів йдеться, що у 2024 році Росія намагалася розмістити червоні розсилки на суддів та прокурора Міжнародного кримінального суду – після видачі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Путіна та Львову-Бєлову звинувачують у незаконній депортації дітей із окупованих територій України до Росії.

В Інтерполі журналістам заявили, що організація «слідує своєму статуту, який прямо забороняє використання її систем для інформації, яка має переважно політичний, військовий, релігійний чи расовий характер».

Британський адвокат Бен Кіт, що представляв інтереси людей, які бажають видалити свої імена зі списків Інтерполу, вважає Росію «одним із головних винуватців зловживання червоними повідомленнями», а спроби Інтерполу запобігти зловживанням не увінчалися успіхом.



