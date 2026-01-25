Тихановська повідомила про зустріч із президентом України у Вільнюсі

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська мала зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Вільнюса – про це вона повідомила 25 січня.

«Мала за честь зустрітися із президентом Зеленським сьогодні у Вільнюсі. Він втілює сміливість нації, яка відмовляється поступитися своєю свободою», – написала вона.

За словами опозиціонерки, боротьба України й Білорусі спільна, а їхнє майбутнє – «європейське».

За повідомленням у телеграм-каналі Тихановської, вона висловила підтримку українському народу, а також відзначила прийом в Україні звільнених білоруських політв’язнів. За повідомленням, сторони також обговорили готовність Києва надавати аналогічну підтримку в майбутньому.

Розмова також стосувалася санкційної політики, спільної стратегії з країни Європи та Сполученими Штатами, притягнення білоруського керівництва до відповідальності, зокрема, за викрадення українських дітей.

«Тихановська запропонувала (Україні – ред.) призначити спеціального посланника з питань Білорусі, так само, як це зробили багато інших демократичних країн. А також тіснішу співпрацю з Місією демократичних сил у Києві. Вони також обговорили візит Тихановської до України: Президент Зеленський запросив Тихановську відвідати Київ», – йдеться в повідомленні.

Зеленський не коментував зустріч окремо. Він оприлюднив фото із Тихановською в дописі про вшанування учасників Січневого повстання на вільнюському цвинтарі Расу. В дописі він назвав ці події повстанням «українського, польського, литовського й білоруського народів проти Російської імперії та поневолення».

У своєму виступі сьогодні Зеленський згадав про протести в Білорусі 2020 року, висловивши думку, що вони «мали перемогти, щоб загроз зараз звідти не було», а Європа та світова спільнота мали підтримати їх учасників.

Про попередню особисту зустріч Тихановської та Зеленського було відомо 2021 року.



