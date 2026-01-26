У ПАРЄ затвердили платформу російської позиції

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи 26 січня повідомило про затвердження складу платформи російських демократичних сил. Передбачається, що вона вестиме діалог з європейськими парламентарями.

До складу платформи увійшли 10 людей, серед яких – адвокат і колишній депутат російської Держдуми Марк Фейгін, опозиційні політики Володимир Кара-Мурза та Михайло Ходорковський, колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, співголова правозахисного центру «Меморіал» Олег Орлов, колишня співробітниця Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь.

Крім того, до платформи увійшли п’ять представників корінних народів Росії:

Руслан Кутаєв

Катерина Кузнєцова

Василь (Балтай) Матенов

Лана Пуляєва

Павло Суляндзіга

Платформу очолить президент ПАРЄ Теодорос Русополос. У роботі структури також братимуть участь представники Німеччини, Іспанії, Угорщини, Румунії, Кіпру.

Резолюцію про створення платформи для діалогу з російськими демократичними силами в ПАРЄ ухвалили на початку жовтня 2025 року. У ній йдеться, що ПАРЄ переводить спілкування з російськими опозиційними та громадянськими ініціативами «з розрізнених форматів у структурований діалог».

Одним із критеріїв для участі у платформі ПАРЄ є підпис під «Берлінською декларацією», ухваленій опозиціонерами та активістами з Росії у 2023 році. ФБК цей документ не підписав, назвавши декларацію інструментом маніпуляцій.

Голова політичних проєктів Фонду Леонід Волков після ухвалення резолюції розкритикував ПАРЄ. Він також назвав значення ПАРЄ «вкрай невеликим», додавши, що «деяким колегам» здається, ніби асамблея «все одно важлива».