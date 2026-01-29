Влада Литви вирішила не забирати в російського опозиціонера Волкова дозвіл на проживання – Delfi

Влада Литви після перевірки вирішила не позбавляти російського опозиціонера Леоніда Волкова посвідки на проживання – про це на пресконференції повідомив голова литовського Міністерства внутрішніх справ Владислав Кондратович, пише місцеве агентство Delfi.

Приводом для перевірки Волкова стали його слова про командира «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Дениса Капустіна та українських посадовців. Кондратович розповів, що Департамент державної безпеки оцінив не лише його висловлювання, а й позицію України.

«Під час оцінки не було виявлено обставин, які могли б свідчити про те, що російський опозиціонер Леонід Волков підтримує кремлівський режим та його агресію проти України. Отже, представник російської опозиції, який має тимчасову посвідку на проживання, може продовжувати жити в Литві», – сказав Кондратович.





Цю інформацію підтвердила директорка Департаменту міграції Індре Гаспер:

«Після отримання інформації про те, що громадянин РФ Леонід Волков не загрожує держбезпеці, ми не змінювали його юридичне становище».

5 січня колишня співробітниця ФБК Ганна Тирон, яка нині представляє політичне крило РДК, опублікувала в соцмережах скриншоти листування з одним із лідерів «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) Леонідом Волковим після повідомлень про смерть Капустіна (тоді ще не було відомо про інсценування загибелі командира). Волков назвав Капустіна «нациком», який разом із РДК «вирішував каламутні завдання мерзенного сільського політтехнолога Буданова», маючи на увазі ексочільника української розвідки.

Згодом Волков висловив жаль через те, що написав повідомлення, назвавши його емоційним і різким.

6 січня Департамент міграції Литви звернувся до Департаменту державної безпеки з запитанням, чи становлять заяви Волкова загрозу безпеці Литви.