Учасники російської платформи в ПАРЄ підписали заяву на підтримку України

Учасники нещодавно створеної платформи російських демократичних сил у Парламентській асамблеї Ради Європи опублікували першу спільну заяву, в якій покладають на Росію відповідальність за розв'язання війни проти України. Нинішню Росію вони називають «фашистською» та закликають до підтримки України, притягнення Москви до відповідальності за агресію та інші імовірні злочини, а також виступають за використання заморожених російських активів для відновлення та підтримки України.

Заяву «Про підтримку безпеки та обороноздатності України та відповідальність Росії за агресію» опублікував Андрій Волна - один із членів платформи. Ще одна її учасниця, Надія Толоконнікова, написала, що заява була схвалена з її ініціативи.

«Підтримка безпеки та обороноздатності України, включно з підтримкою військову – невід’ємна складова опору російській агресії, – йдеться у документі. – Ми підтримуємо ініціативи держав та міждержавних організацій, волонтерських структур та окремих людей, спрямовані на протистояння російській агресії».

У заяві також зазначається, що територіальна цілісність України визначається її міжнародно визнаними кордонами, що припинення війни має супроводжуватися «негайним поверненням в Україну цивільних заручників і незаконно депортованих дітей, а також звільненням людей, позбавлених волі в Росії за протидію вторгненню в Україну». У тексті також сказано про підтримку діяльності Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, заснованого Радою Європи, та Міжнародного кримінального суду.

У тексті не йдеться про конкретні заходи, які пропонуються для військової підтримки України з боку країн-членів Ради Європи або громадян Росії, крім використання заморожених активів. Також у ньому немає оцінок переговорів про мир, що тривають зараз за посередництва США.

Документ підписали, як випливає з опублікованих імен, 14 із 15 членів платформи, відсутній підпис Любові Соболь – колишньої співробітниці створеного Олексієм Навальним «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК).

Про створення платформи було оголошено наприкінці січня. До складу платформи увійшли 15 людей. 10 із них – представники російської опозиції, всі вони живуть зараз за кордоном. Крім того, до платформи увійшли п’ять представників корінних народів Росії.

Резолюцію про створення платформи для діалогу з російськими демократичними силами в ПАРЄ ухвалили на початку жовтня 2025 року. У ній ідеться, що ПАРЄ переводить спілкування з російськими опозиційними та громадянськими ініціативами «з розрізнених форматів у структурований діалог».

Одним із критеріїв для участі у платформі ПАРЄ є підпис під «Берлінською декларацією», схваленою опозиціонерами та активістами з Росії у 2023 році. Цей документ не підписали керівники ФБК. Учасники цієї опозиційної структури критикували принципи створення платформи, зокрема, непрозорість ухвалення рішень та нерелевантність самого майданчика ПАРЄ.