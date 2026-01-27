«З жалем дивлюся на Грузію, яку Росія повернула на свою орбіту» – Санду в ПАРЄ

Президентка Молдови Мая Санду, виступаючи 27 січня на засіданні Парламентській асамблеї Ради Європи в Страсбурзі, заявила, що Росія повернула Грузію на свою орбіту, використовуючи страх війни як інструмент політичного впливу.

«З гордістю заявляю, що Молдова змогла протистояти цій дворічній атаці завдяки зусиллям усього суспільства. Наші громадяни довели свою відданість миру, Європі та демократії. Але з жалем дивлюся на Грузію, яку, попри мужність грузинського народу, який продовжує захищати демократичні цінності, європейські устремління та право самостійно визначати своє майбутнє, Росія повернула на свою орбіту, використовуючи страх війни як інструмент та надсилаючи сигнал про те, що неправильний вибір обійдеться ціною миру», – сказала очільниця Молдови.

Тема впливу Росії на сусідні країни обговорюється також у доповіді військової розвідки Фінляндії «Огляд військової розвідки 2026». У документі йдеться про зниження впливу Росії на Південному Кавказі та одночасно відзначається політичне зближення Москви та Тбілісі. Згідно з документом, головна мета Росії – посилення свого впливу – залишилася незмінною. Її режим розглядає західну ліберальну демократію як загрозу і прагне послабити Захід через війну проти України, інші конфлікти та використання ворожого гібридного впливу як інструментів, ідеться в документі.

«Росія залишається значним актором на Південному Кавказі, хоча її вплив скоротився. Вона втратила позицію зовнішнього регулятора конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, а відносини обох країн із Росією послабшали. Водночас Грузія політично зблизилася з Росією», – вказано в документі.

Окремо в доповіді згадується Молдова: попри перемогу проєвропейських сил на парламентських виборах восени 2025 року, Росія продовжує спроби посилити свій політичний вплив у країні, використовуючи гібридні методи та заморожений конфлікт у Придністров’ї, йдеться в огляді.

У фінській розвідці зазначають, що основна увага Росії зосереджена на пострадянському просторі, насамперед на війні проти України, проте це не заважає Москві зберігати політичну присутність в окремих країнах регіону.