Новини | Міжнародні

США не піддають сумніву висновки країн Європи про отруєння Навального – Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо, Братислава, 15 лютого 2026 року
Держсекретар США Марко Рубіо, Братислава, 15 лютого 2026 року

Сполучені Штати вважають «тривожним повідомленням» заяву п'яти європейських країн про отруєння епібатидином російського опозиціонера Олексія Навального в російській колонії, заявив держсекретар США Марко Рубіо 15 лютого в Братиславі під час свого візиту до Словаччини.

«Це тривожне повідомлення. Нам відомо про цю справу пана Навального, і, безумовно… ми не маємо жодних причин ставити це під сумнів», – сказав Рубіо.

На запитання, чому США не приєдналися до заяви, Рубіо сказав, що це була ініціатива європейських країн. «Це не означає, що ми не погоджуємося з результатом. Просто це була не наша ініціатива. Іноді країни беруть і роблять щось самостійно, ґрунтуючись на зібраних ними розвідданих», – додав він. За його словами, США «не заперечують» це і не мають наміру «конфліктувати з цими країнами» з приводу заяви.

14 лютого Велика Британія, Швеція, Франція, Німеччина та Нідерланди випустили спільну заяву, в якій ішлося, що Олексій Навальний був отруєний у російській колонії епібатидином – отрутою деревної жаби. Такого висновку дійшли незалежно один від одного дослідники, які вивчили зразки біоматеріалів Навального.

У МЗС Росії висновки п’яти країн про отруєння Навального епібатидином назвали «інформаційним вкиданням». «Будуть результати аналізів, будуть формули речовин – буде й коментар. Без цього всі розмови та заяви – це інформаційне вкидання з метою відвернення уваги від нагальних проблем Заходу», – заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

