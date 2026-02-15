США не піддають сумніву висновки країн Європи про отруєння Навального – Рубіо

Сполучені Штати вважають «тривожним повідомленням» заяву п'яти європейських країн про отруєння епібатидином російського опозиціонера Олексія Навального в російській колонії, заявив держсекретар США Марко Рубіо 15 лютого в Братиславі під час свого візиту до Словаччини.

«Це тривожне повідомлення. Нам відомо про цю справу пана Навального, і, безумовно… ми не маємо жодних причин ставити це під сумнів», – сказав Рубіо.

На запитання, чому США не приєдналися до заяви, Рубіо сказав, що це була ініціатива європейських країн. «Це не означає, що ми не погоджуємося з результатом. Просто це була не наша ініціатива. Іноді країни беруть і роблять щось самостійно, ґрунтуючись на зібраних ними розвідданих», – додав він. За його словами, США «не заперечують» це і не мають наміру «конфліктувати з цими країнами» з приводу заяви.

14 лютого Велика Британія, Швеція, Франція, Німеччина та Нідерланди випустили спільну заяву, в якій ішлося, що Олексій Навальний був отруєний у російській колонії епібатидином – отрутою деревної жаби. Такого висновку дійшли незалежно один від одного дослідники, які вивчили зразки біоматеріалів Навального.

У МЗС Росії висновки п’яти країн про отруєння Навального епібатидином назвали «інформаційним вкиданням». «Будуть результати аналізів, будуть формули речовин – буде й коментар. Без цього всі розмови та заяви – це інформаційне вкидання з метою відвернення уваги від нагальних проблем Заходу», – заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.