Зеленський впевнений, що Навальний був отруєний, але не знає, чим саме

Президент Володимир Зеленський впевнений, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли, але не знає, якою саме речовиною. Про це він сказав під час спілкування з журналістами 14 лютого.

«Я знаю, що росіяни це зробили, але я не знаю, що вони використали для цього вбивства», – сказав Зеленський під час пресконференції в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції.

Таким чином він відповів на питання, чи не боїться, що російський президент Володимир Путін може його отруїти, та що може зробити Захід, щоб Путін не використовував отруту проти своїх опонентів.

Зеленський визнав, що «не знає, що станеться завтра», але Україні доводиться щодня боротися за виживання:

«Я про себе не думаю, бо ми втратили багатьох людей. Я один з людей, які в Україні і ми боремось за це... Я не можу думати про Володимира Путіна і його отруйні амбіції, якщо вони у нього є, а вони є. Я про це не думаю, бо тоді більше не про що не думатиму. Я не маю на це часу».

Голова держави нагадав, що російська армія продовжує атакувати українські регіони сотнями дронів та ракет.

«Яка різниця між цим отруєнням і ракетою? Я не бачу різниці», – додав він.

Раніше сьогодні п’ять європейських країн оприлюднили висновок, за яким російський опозиціонер Олексій Навальний загинув у колонії 16 лютого 2024 року внаслідок отруєння речовиною під назвою епібатидин.