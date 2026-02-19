Доступність посилання

Новини | Суспільство

Росія: заступника начальника колонії, де загинув Навальний, оштрафував на 40 тисяч рублів

Через загибель Олексія Навального Велика Британія запровадила санкції проти співробітників колонії, зокрема, проти Василя Видріна

Заступника начальника виправної колонії №3 у Харпі Василя Видріна оштрафували на 40 тисяч рублів (близько 520 доларів) у кримінальній справі про перевищення посадових повноважень. Рішення ухвалив суд Ямало-Ненецького автономного округу, першим на нього звернуло увагу російське видання «Верстка».

Видріну також заборонили протягом двох років обіймати посади представника влади в установах кримінально-виконавчої системи.

Раніше посадовця вже намагалися притягнути до відповідальності за цим обвинуваченням, проте в серпні 2025 року суд виніс виправдувальний вирок через «відсутність складу злочину». Після скарги прокурора окружний суд надіслав справу на новий розгляд.

За версією слідства, Видрін змушував трьох ув’язнених робити ремонт у його квартирі. Стверджується, що для цього він неодноразово виводив їх із території колонії у період з квітня 2021 року по 24 лютого 2022 року. В обмін він давав їм по тисячі рублів у перший день робіт, а в наступні – по 300 рублів. Також як оплату пропонував чай і сигарети.

У лютому 2024 року в колонії №3 у Харпі помер політик Олексій Навальний. Через загибель опозиціонера Велика Британія запровадила санкції проти співробітників колонії, зокрема, проти Василя Видріна.

