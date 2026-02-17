У РФ трьох петербуржців заарештували за участь в акціях пам’яті Навального

Трьох жителів російського Петербурга заарештували за участь в акціях пам’яті політика Олексія Навального в другу річницю його загибелі, повідомляє «ОВД-Інфо».

22-річну Олександру Чуракову заарештували на 12 діб за адміністративною статтею про демонстрацію екстремістської символіки. Причиною стала спроба покласти фотографію Навального до пам’ятника жертвам політичних репресій.

Також на 10 діб був заарештований Олександр Бондаренко: він теж залишив фотографію Навального біля пам’ятника.

Денису Долінову суд призначив 14 та 12 діб арешту за написи на снігу. Як уточнює видання «Бумага», одним із них було неназване «гасло Української Народної Республіки», а іншим – «напис, що екстреміст – живий».

Загалом на акціях пам’яті Навального у містах Росії затримали щонайменше 19 осіб, повідомили правозахисники. Люди залишали квіти та записки біля пам’ятників у Петербурзі, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Пермі, Владивостоку та інших містах.

З 2021 року російські суди розглянули щонайменше 213 адміністративних справ через фотографії Олексія Навального, його прізвища та червоних знаків оклику (символіки «Розумного голосування» і штабів політика), підрахувало видання «Верстка». За останні чотири з половиною роки суди призначили щонайменше 573 доби адміністративного арешту у справах, пов’язаних із символікою Навального.

Влітку 2021 року суд визнав ФБК та штаби Навального «екстремістськими організаціями». Росфінмоніторинг відмовився прибрати політика зі списку «екстремістів і терористів» навіть після його смерті.

Олексій Навальний помер у колонії «Полярний вовк» у селищі Харп 16 лютого 2024 року. Про це повідомило управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу. За твердженням відомства, політик «після прогулянки відчув себе зле, практично відразу знепритомнів», а реанімаційні заходи результатів не дали.

14 лютого 2026 року міністерства закордонних справ п’яти країн заявили, що політик помер унаслідок отруєння речовиною під назвою епібатидин. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська влада не погоджується з такими звинуваченнями.



