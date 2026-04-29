Зеленський подякував США за допомогу на ремонт конфайнменту ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за рішення фінансово допомогти в ремонті конфайнменту Чорнобильської АЕС, пошкодженого внаслідок удару російських військових у ніч на 14 лютого 2025 року.

«Конфайнмент… був створений зусиллями міжнародної коаліції, і зараз для його відновлення потрібно понад 500 мільйонів євро. Треба відновити повну безпеку конфайнменту. Ми працюємо разом із партнерами заради цього, і кожен внесок наближає нас до мети. У неділю, в день сорокових роковин Чорнобильської катастрофи, ми домовились про співпрацю з партнерами... Зараз маємо результат. Дякуємо Сполученим Штатам за підтримку!» – написав Зеленський у соцмережах.

Сполучені Штати «очолюють зусилля» «Групи семи» з відновлення систем ядерної безпеки Чорнобильської атомної електростанції, заявив Державний департамент 29 квітня.

У своїй заяві Держдепартамент висловив намір США надати близько 100 мільйонів доларів фінансової підтримки на скоординовані зусилля G7 щодо подальшої ізоляції подільного ядерного матеріалу на Чорнобильській атомній електростанції в Україні.

У дипломатичному відомстві вказали на те, що протягом останніх 30 років США спільно з партнерами по «Групі семи» очолювали зусилля зі стримування ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС. Зокрема, Вашингтон надав понад 365 мільйонів доларів для зведення арки Нового безпечного конфайнменту (НБК) для захисту основних реакторних зон.

У лютому 2025 року в захисний купол над зруйнованим реактором ЧАЕС поцілив дрон. Україна заявила, що удару завдав російський дрон із «фугасною боєголовкою». Кремль заперечив ці звинувачення, заявивши, що Київ нібито зробив це, щоб зірвати мирні переговори, які тривали на той час.

Пошкодження купола, хоча й фізично обмежені, мають величезні фінансові й безпекові наслідки.

Четвертий реактор Чорнобильської АЕС вибухнув 1986 року, що спричинило найгіршу ядерну катастрофу в історії світу. Купол вартістю 2,5 мільярда доларів був побудований у 2019 році, щоб запобігти подальшим витокам радіації і забезпечити подальший демонтаж залишків реактора.