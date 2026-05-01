Шмигаль: місія МАГАТЕ перевірить 14 підстанцій, які забезпечують роботу АЕС в Україні

Міжнародне агентство з атомної енергії направило чергову місію для оцінки стану електричних підстанцій, які забезпечують стабільну роботу українських атомних електростанцій, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль 1 травня.

Він вказав на те, що це вже сьома така місія – попередня мала місце раніше цього року.

«Команда відвідає 14 електричних підстанцій. Такі оцінки дозволяють посилити стійкість енергосистеми та підвищити рівень ядерної безпеки. Взимку Росія намагалася зруйнувати ці підстанції, що загрожувало сталій роботі АЕС та ядерній безпеці Європи», – заявив міністр.

Шмигаль подякував МАГАТЕ та його генеральному директору Рафаелю Ґроссі за зусилля з посилення безпеки та реагування на ризики, а також місіям агентства за присутність на ключових об’єктах в Україні.

У січні 2026 року президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія намагається завдати шкоди атомним електростанціям України. За даними Головного управління розвідки, Росія розглядає можливість ударів по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги щодо закінчення війни.

Водеочас російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, але кожна сторона регулярно звинувачує іншу у бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.