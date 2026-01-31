МАГАТЕ: війна РФ в Україні залишається найбільшою загрозою ядерній безпеці у світі

Війна Росії проти України залишається найбільшою загрозою ядерній безпеці у світі в той час, як бойові дії тривають вже п’ятий рік, попередив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі, виступаючи на засіданні Ради керівників наглядового органу ООН з ядерної безпеки.

Під час виступу 30 січня Ґроссі заявив, що агентство залишається зосередженим на запобіганні ядерній аварії, оскільки бойові дії продовжують загрожувати критичній інфраструктурі.

«Конфлікт... продовжує становити найбільшу загрозу ядерній безпеці у світі», – заявив гендиректор МАГАТЕ.

Читайте також: Шмигаль розповів голові МАГАТЕ про підготовку Росії до ударів по підстанціях українських АЕС

Він додав, що команди МАГАТЕ залишаються розгорнутими на всіх атомних електростанціях в Україні й регулярно публікують оновлення щодо стану ядерної безпеки.

За словами Ґроссі, ключовим елементом безпеки є надійне зовнішнє електропостачання для АЕС. Він наголосив на важливості електропідстанцій по всій Україні, які також є критичною ланкою ядерної безпеки. «Їх пошкодження підриває ядерну безпеку і його необхідно уникати», – сказав він. Експертна місія МАГАТЕ зараз оцінює 10 підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, на тлі ударів РФ по енергетичній інфраструктурі країни, заявив гендиректор.

«Найкращий спосіб гарантувати ядерну безпеку – це покласти край конфлікту», – наголосив Ґроссі.

Читайте також: Запорізька АЕС потребуватиме «спеціального статусу» в разі укладення мирної угоди – Гроссі

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія намагається завдати шкоди атомним електростанціям України. За даними Головного управління розвідки, Росія розглядає можливість ударів по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги щодо закінчення війни.

Водеочас російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, але кожна сторона регулярно звинувачує іншу у бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.