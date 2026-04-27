МАГАТЕ: через удар безпілотника поблизу Запорізької АЕС загинув водій

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували загибель людини поблизу майданчика Запорізької атомної електростанції, повідомила МАГАТЕ 27 квітня.

За повідомленням, вранці в понеділок агентство «отримало дані із ЗАЕС про те, що внаслідок удару безпілотника в транспортній майстерні поблизу станції загинув водій».

МАГАТЕ не уточнює походження безпілотника.

Пресслужба нагадує про заяву генерального директора організації Рафаеля Маріано Ґроссі, за якою удари по атомних електростанціях або поблизу них можуть загрожувати ядерній безпеці та не повинні відбуватися.

«Команда МАГАТЕ на місці розслідуватиме інцидент і продовжить стежити за ситуацією», – додає агентство.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.