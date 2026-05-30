Нові контракти для ЗСУ: Що кажуть самі військові?

Станом на травень 2026 року в Україні продовжують оновлювати мотиваційні умови для контрактної служби в ЗСУ. Йдеться не про один окремий закон, а про комплекс змін.

У розпорядженні редакції Радіо Свобода з’явився документ із пропозиціями щодо нових мотиваційних умов для укладання або переукладання контрактів на проходження військової служби. У документі від Генерального штабу ЗСУ йдеться про можливе запровадження додаткових фінансових стимулів та нових термінів контрактів.

Про які мотиваційні умови йдеться у документі

Серед запропонованих змін – базова щомісячна виплата для рядового складу від 30 тисяч гривень, одноразова винагорода за укладання контракту в розмірі 27 тисяч гривень та додаткова щомісячна виплата за підписання контракту – 10 тисяч гривень.

Також документ передбачає окремі виплати за бойові результати, зокрема:

250 тисяч гривень – за взяття противника в полон;

25 тисяч гривень – за знищення противника;

40 тисяч гривень на день – за захоплення позицій;

20 тисяч гривень на день – за відновлення позицій;

8,7 тисячі гривень на день – за виконання завдань на лінії бойового зіткнення.

Окремо пропонується укладення контрактів строком на один рік – виключно для чинних військовослужбовців бойових рот. Для інших категорій військових та громадян передбачають контракти від двох років.

У документі також ідеться про можливість надання відстрочки від мобілізації після завершення контракту – з розрахунку: один місяць виконання бойових завдань за три місяці відстрочки.

Наразі інформації про офіційне затвердження цих змін немає.

Так само у розпорядженні редакції Радіо Свобода є постанова Кабінету міністрів України про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження додаткових мотиваційних чинників та встановлення особливостей проходження військової служби за контрактом. Там йдеться і про можливість укладання контракту на 10 або 14 місяців.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував нові контракти для армії. За його словами, один із варіантів передбачає короткий контракт на 6–9 місяців для військових, які раніше звільнилися за станом здоров'я, але хочуть знову повернутися до служби. Можливо, з'явиться і 10-місячний контракт для військовослужбовців, які служать у цей час. А для новобранців планують запровадити контракти терміном на два роки.

Що кажуть у Міністерстві оборони

На запит Радіо Свобода у Міністерстві оборони відповіли: «На цей момент вся інформація, що могла бути озвучена, вже повідомлена Президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Михайлом Федоровим. Робота над трансформацією триває, це дуже динамічний процес , тому ми зможемо виступити з додатковою комунікацією лише тоді, коли будемо повністю готові представити наступні кроки».

Що кажуть військові

Радіо Свобода на умовах анонімності поспілкувалося з військовослужбовцями з різних військових частин, які перебувають на різних посадах і на різних ділянках фронту, щоб з’ясувати їхню думку щодо запропонованих змін. Що їх влаштовує в оновлених мотиваційних умовах, що – ні, і що б вони хотіли бачити в переліку таких умов?

Військовослужбовці розповідають, документ від Генерального штабу ЗСУ надійшов до військових частин ще наприкінці квітня з проханням відреагувати на запропонований перелік мотиваційних умов. Військові частини мали з ним ознайомитись і надіслати свої рекомендації у відповідь.

«Я думаю, що збір цих всіх пропозицій ще до кінця місяця триватиме. Це, як мені здається. Ми як зробили? Ми по кожному пункту пройшлися і обґрунтували, чи він виглядає нам доцільним, чи є якісь причини, чому його не варто приймати в тому вигляді, в якому він прописаний », – пояснює офіцер штабу однієї з бойових бригад на Костянтинівському напрямку.

Серед мотиваційних умов, які прописані в документі, є пункти, що стосуються грошового забезпечення військовослужбовців. Командир підрозділу НРК із Сумського напрямку розповідає Радіо Свобода, що в його підрозділі охочих на підписання контрактів з такими умовами, небагато.

«Охочих на такі умови одиниці. Чому? Тому що, перше, грошове забезпечення навіть на 10 тисяч, якщо піднімуть, 30 тисяч на теперішній час – це мізер. Чому? Тому що більшість підрозділів виживають і працюють суто за кошти, які вони самі вкладають у цю справу . Ремонти, модернізація НРК, БПЛА – це все проходить за свої кошти. Ремонти автомобілів волонтерських і навіть ті, що стоять на балансі – за свої кошти. Чому ті, що стоять на балансі? Якщо поламався в тебе автомобіль, ти можеш до пів року чекати, доки його відремонтують, це дуже довга справа. А якщо в тебе в підрозділі всього 2-3 автомобілі, і в тебе став автомобіль, відповідно ти не будеш чекати 2-3 місяці, пів року, щоб його відремонтували. Тому що ніхто не буде знімати обов'язки, виконання поставлених задач, то вже нікого не цікавить, як ти це будеш виконувати. Зараз навіть дійшло до того, що пального не вистачає, не виділяють потрібну кількість. Пальне теж купується за власний рахунок, навіть, на ті автомобілі, які стоять на балансі бригади», – пояснює командир підрозділу.

Він додає, що так само незрозуміло, що буде з грошовим забезпеченням тих, хто вирішить контракт не підписувати.

«Тобто, якщо ти підписуєш контракт, то у тебе буде грошове забезпечення від 30 тисяч гривень, а якщо ти вирішив не підписувати контракт, то залишається старе грошове забезпечення?», – ставить запитання військовослужбовець із Сумського напрямку.

Крім того, він додає, у документі, який надійшов на військові частини, мова йде лише про грошове забезпечення рядового складу і немає роз’яснень, як будуть відбуватися нарахування для сержантського і офіцерського складу.

« Немає ж ніяких роз’яснень, як сержантському складу, офіцерському особовому складу буде нараховуватись . Хоча воно й так зараз незрозуміло працює. Наприклад, людина, яка прослужила сержантом 10 років, зараз стала офіцером і в результаті отримує менше грошове забезпечення, ніж те, коли стояла на сержантській посаді», – зауважує командир підрозділу.

Офіцер штабу однієї з бойових бригад з Костянтинівського напрямку зазначає, в отриманому документі немає інформації щодо додаткової винагороди. Як за новими контрактами будуть нараховуватись ці виплати, теж не зрозуміло.

« В сучасних умовах лінія бойового зіткнення, вона не є фіксованою і тому потрібно врахувати ті речі, які досі не враховані . По-перше, окремо виділити підрозділи протиповітряної оборони, БПЛА, РЕБ, мінометників й інші елементи бойового порядку, роль яких в умовах сучасного бою є значущою, але які можуть фізично не перебувати в межах оцього батальйонного району оборони, починаючи з якого починають виплачуватись 100 тисяч гривень грошової винагороди. Потрібно їх також якось окремо виділити», – зазначає офіцер.

Він додає, що питання щодо грошового забезпечення лишається відкритим для тих військовослужбовців, які виконують бойові задачі не на лінії зіткнення, а на так званій «відтяжці».

«Ще один момент, який стосується тих, хто на пунктах управління перебувають. Зараз 50 тисяч додаткової винагороди на місяць виплачується, але тільки тим військовослужбовцям, які на пунктах управління входять в склад командування або штабу. А на пунктах управління є багато фахівців, які не входять в склад командування. Це юристи бригад, фінансисти бригад, персональщики. Треба володіти певним багажем знань, щоб виконувати їхні задачі. Якби ця людина працювала в цивільному житті, то отримувала би в два рази більше, ніж вона отримує в районах бойових дій. Виникає питання: оця вся система виплат, яка зараз є, не враховує оцих військовослужбовців, які або теж несуть значний ризик, або володіють високим рівнем знань і це створює знову ж таки несправедливість », – додає офіцер з Костянтинівського напрямку.

У документі йдеться про виплату за виконання завдань на лінії бойового зіткнення. Вона становить – 8,7 тисячі гривень за день.

«Що тут мали на увазі ті, хто це писали, незрозуміло. Можливо, вони мали на увазі, що треба доплачувати ще більше тим, хто воює на лінії бойового зіткнення. Бо в нас зараз такі, що на лінії бойового зіткнення, вони отримують грошове забезпечення – 20 тисяч гривень, плюс 100 тисяч гривень додаткової нагороди і ще плюс за кожні 30 днів 70 тисяч гривень, тобто разом близько 190 тисяч в місяць, якщо ти місяць перебуваєш на лінії бойового зіткнення. А тут, напевно, вони хотіли сказати, щоб підвищити ще більше виплати тим, хто виконує такі завдання. Але знову ж таки, ну, це треба чітко прописати. Якщо вони хочуть робити це в добавку, то треба так і прописати », – зазначив офіцер.

В документі, який отримали військові частини, є пункт, який стосується права на відстрочку від призову по мобілізації. Йдеться, що після звільнення, тим військовослужбовцям, які уклали контракт на два і більше років, пропонується відстрочка з розрахунком – за кожен місяць виконання бойових завдань давати 3 місяці відстрочки.

« Зазначу, що левова частина військовослужбовців Збройних сил, насправді, виконують не бойові, а так звані спеціальні завдання , за які додаткова винагорода в основному 30 тисяч гривень. І відповідно цей момент тут був опущений. Тобто якщо так і залишити, то ті, хто умовно 4 роки на Донбасі, але в умовних штабах, після звільнення їх одразу можна буде знову призвати. Ми запропонували, тим, хто виконував спеціальні завдання, то їм за кожен місяць служби давати півтора місяці відстрочки, щоб справедливо було», – додає офіцер.

Військові зазначають, в даному документі немає чітких роз’яснень.

«Тут воно не чітко прописано. Бо ще питання, якщо хтось вже прослужив 4 роки і зараз укладе цей контракт на 2 роки, то йому буде розраховуватись відстрочка за весь період служби – 4 плюс 2 чи тільки цих два роки. Перше відкрите питання. Друге відкрите питання, той, хто прослужив 4 роки, то йому ще 2 треба служити. А той, хто новий прийшов служити, теж тільки 2 роки. Тобто тут теж несправедливість. А є ж і ті військові, які прослужили 10 років, 8 років. Це також тут ніяк не корелюється, немає для них ніяких окремих умов. Не зазначено, чи враховуються попередні періоди служби . По-хорошому потрібно ж враховувати ту службу, яку вже хтось ніс», – наголошує офіцер з Костянтинівського напрямку.

Старший сержант відділення однієї з бригад ЗСУ додає, такі умови мало мотивують.

«Виглядає це все так: дивись, братан, підписуй контракт ще на два роки, ми тобі кинемо за це 10К гривень на місяць. Ні, однією сумою, щоб ти міг хоча б, як внесок в «єОоселю» внести, ми тобі не дамо. Зате, відслужив два роки, і ми тобі дамо відстрочку від повторної мобілізації стільки, скільки ти на бойових пробув. Ти вже встиг вшатати здоров’я і не придатний до бойових? Дуже жаль і дуже пофіг. Тоді ніякої тобі відстрочки не буде. До речі скільки ти там років відбігав на бойових - теж дуже пофіг. Класний контракт, давай, підписуйся братанчик! Як це не хочеш? Що тобі не подобається», – дивується таким умовам старший сержант відділення.

Нині укладати контракт із ЗСУ не обов'язково. Ніхто нікого не примушує, зокрема й мобілізованого. Однак, найвірогідніше, без підписання оновленого контракту грошове забезпечення лишиться без змін.

Однак військовослужбовці зазначають: проблема не в самому запуску контрактів, а в тому, як вони прописані.

«Якщо підсумувати – я як потенційний підписувач цього контракту хочу розуміти чіткі умови . Не так як було з 18-24 – люди підписали, а потім посеред переправи давай голосувати, чи відпускати їх по завершенню контракту чи ні», – додає військовослужбовець з Костянтинівського напрямку.

У постанові Міністерство оборони проєкт називає експериментальним і зазначає, що перелік штатних посад бойових військових частин, а також перелік бойових військових частин, які беруть участь в експериментальному проєкті, затверджуються Міністерством оборони за пропозицією Генерального штабу Збройних сил. Тобто, найвірогідніше, не всі військові частини зможуть запропонувати цей контракт своїм військовослужбовцям.

Радіо Свобода поспілкувалося з військовослужбовцями з тилових частин. Саме для таких частин є маловірогідним потрапити в експеримент від Міністерства оборони і мати змогу підписати оновлений контракт.

«Цей експеримент – це шлях до катастрофи й кадрового голоду. Нам не потрібні подачки. Рада має ухвалити, що базовий оклад в армії повинен стартувати з півтори середньої зарплати по країні. Кожен військовослужбовець має отримувати гідні гроші стабільно . Військовий має думати про службу, а натомість думає, за що його дружина завтра купить дитині взуття. В цей же час у тилових містах водій тролейбуса має 50 тисяч гривень. Продавець чохлів для мобілок, який просто сидить у теплі, отримує 50 тисяч. Держава знецінила працю військового нижче за рівень сфери послуг», – зазначив військовослужбовець.







