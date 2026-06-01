У РФ запровадили заборону на експорт авіаційного пального

Уряд Росії запровадив заборону на вивезення з країни авіаційного пального – про відповідну ухвалу російського уряду йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті кабінету міністрів РФ.

Заборона на вивезення з Росії пального для реактивних двигунів, у тому числі придбаного на біржових торгах, в ухвалі названа тимчасовою. Вона діятиме до 30 листопада 2026 року.

Рішення, як йдеться у повідомленні, ухвалене для забезпечення «стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку».

Це перший випадок, коли влада Росії запроваджує подібну заборону, зазначають російські ЗМІ, зокрема РБК.

Зараз також діє і повна заборона на експорт бензину з РФ, що, як стверджується, має на меті запобігти дефіциту в період високого попиту. Ця заборона діє до 31 липня. Продовжує діяти і часткова заборона експорту дизельного палива.

Заборони запроваджуються на тлі, з одного боку, українських ударів по російських НПЗ, з іншого – конфлікту на Близькому Сході, який призвів до зростання цін на нафту і перспективи дефіциту авіаційного пального на світовому ринку.