США заявили про нові удари по Ірану «з метою самооборони», Тегеран вдарив по Кувейту

На Близькому Сході знову спалахнуло насильство: американські військові заявили про проведення третього раунду ударів «із метою самооборони» по іранських об’єктах, тоді як Тегеран удосвіта 1 червня відповів ракетними і безпілотними атаками по Кувейту, союзнику США в Перській затоці.

«Центральне командування США (CENTCOM) цими вихідними завдало ударів із метою самооборони по іранських радарах, пунктах командування й управління безпілотниками в Горуку, Іран, і на острові Кешм», – йдеться у заяві американської військової структури, відповідальної за американські сили на Близькому Сході.

Ця операція є щонайменше третім публічно оголошеним ударом США з міркувань «самооборони» проти іранських цілей із моменту набрання чинності припиненням вогню на початку квітня.

Удари були завдані на тлі обміну пропозиціями щодо рамкової угоди, зокрема, про продовження чинного припинення вогню на 60 днів, а також потенційного відкриття Ормузької протоки і зняття блокади США іранських портів.

Білий дім відмовився від коментарів у відповідь на запит Радіо Свобода, порадивши звернутися до CENTCOM.

У Центральному командуванні США заявили, що удари були принаймні частково відповіддю на збиття безпілотника іранськими силами.

Командування назвало ці удари «виваженими й обдуманими ударами, завданими у суботу та неділю у відповідь на агресивні дії Ірану, серед яких було збиття американського безпілотника MQ-1, що виконував польоти над міжнародними водами».

У повідомленні вказано, що американські винищувачі у відповідь «знищили іранські засоби ППО, наземну станцію управління і два ударні безпілотники, які становили явну загрозу для суден, що йшли регіональними водами».

Під час операції, за даними командування, жоден американський військовослужбовець не постраждав.

Іранські державні ЗМІ цитують заяву Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) про те, що його сили завдали ударів по авіабазі, з якої американські війська здійснили останні атаки, не вказавши при цьому конкретну країну.

Водночас військові в Кувейті заявили, що їхні системи протиповітряної оборони відбивають «ворожі ракетні атаки й удари безпілотників», у той час, як у цій країні, яка є союзником США, лунала повітряна тривога.

У повідомленні в соцмережі X військові точно не вказали, що удари завдає Іран, але ця невелика країна Перської затоки часто ставала мішенню для ударів у відповідь з боку Тегерана, який стверджував, що атаки США були здійснені з її території.

Американські війська перед цим завдали ударів 7 травня після атак із застосуванням іранських ракет, дронів і невеликих катерів, спрямованих проти військових кораблів США, а також здійснили додаткові удари 25 травня і 27-28 травня по ракетних позиціях, мінних катерах й інших військових цілях, які, за словами Вашингтона, становили загрозу для американських військ і торгового судноплавства в Перській затоці.