ЗМІ: Трамп вимагає внесення змін до проєкту угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп вимагає внести правки до проєкту угоди між Вашингтоном і Тегераном щодо ядерної програми Ірану та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

За даними видання, Трамп наполягає на чіткіших формулюваннях щодо питання високозбагаченого урану. Американська сторона хоче зафіксувати, як і в які терміни США отримають іранський ядерний матеріал.

Також президент США запропонував скоригувати окремі положення, пов’язані із відновленням транзиту через Ормузьку протоку.

Джерела Axios стверджують, що Білий дім, як і раніше, розраховує на успішне укладання угоди, але терміни її підписання залишаються невизначеними. Один із чиновників адміністрації заявив, що документ може бути узгоджений як протягом кількох днів, так і пізніше.

Про необхідність додаткових правок пише видання The New York Times. За даними газети, Трамп хоче переглянути деякі пункти, пов’язані із розблокуванням іранських активів.

Співрозмовники видання зазначають, що президента США дратують затягнуті терміни відповіді Тегерану на американські пропозиції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що проєкт меморандуму може передбачати продовження перемир’я на 60 днів, початок переговорів щодо іранської ядерної програми та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Серед невирішених питань залишаються терміни зняття американської морської блокади та можливе послаблення санкцій проти експорту іранської нафти.