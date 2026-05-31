Головний переговірник Ірану заявив, що угоди зі США не буде без «відчутних результатів»

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф заявив, що Тегеран не прийме жодної угоди зі Сполученими Штатами, якщо вона не гарантуватиме права іранського народу, повідомляють державні ЗМІ.

Виступаючи після складання присяги на черговий термін на посаді спікера 31 травня, Калібаф – колишній командувач Корпусу вартових ісламської революції та головний переговірник Ірану на переговорах зі Сполученими Штатами – заявив, що «немає довіри» до обіцянок США, додавши, що Тегеран виконає свої зобов’язання лише після досягнення «відчутних результатів» і оцінюватиме будь-яку угоду на основі конкретних результатів.

На парламентському засіданні 31 травня, яке відбулося в нерозголошеному місці, Калібаф заявив, що Іран «відкидає ворога в історичній війні».

Але він також застеріг, що «ми не повинні потрапити в пастку війни на виснаження», додавши, що, ставлячи національні інтереси та суспільні вимоги вище за фракційні та регіональні міркування, ми повинні розробити ефективний спосіб вирішення проблем країни».

Ці зауваження, схоже, були адресовані радикальній меншості в парламенті, яка рішуче виступає проти продовження переговорів зі Сполученими Штатами, спрямованих на припинення війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон наближається до «дуже гарної угоди» з Іраном, але попередив, що військові дії залишаються варіантом, якщо переговори зазнають невдачі.