Військові США «вивели з ладу» судно, яке намагалося зайти до іранського порту – командування

Ілюстраційне фото. Ракетний есмінець USS Rafael Peralta (на передньому плані) під час забезпечення блокади США іранських портів, квітень 2026 року
Американські війська «вивели з ладу» судно в Оманській затоці для забезпечення блокади іранських портів, повідомило Центральне командування Сполучених Штатів (CENTCOM) у суботу.

За повідомленням, 29 травня морське судно Lian Star під прапором Ґамбії намагалося зайти до іранського порту в Оманській затоці. Військові винесли понад 20 попереджень щодо порушення блокади.

«Американський літак вивів судно з ладу, випустивши ракету Hellfire у машинне відділення судна після того, як екіпаж Lian Star не виконав вимоги. Судно більше не здійснює транзит до Ірану», – йдеться в повідомленні.

За даними CENTCOM, американські військові вивели з ладу п'ять комерційних суден та перенаправили ще 116 для забезпечення блокади, при цьому угода про припинення вогню з Іраном залишається чинною.

З початку американо-ізраїльської війни проти Ірану 28 лютого Тегеран практично закрив Ормузьку протоку – ключовий морський вузький пункт – що спричинило різке зростання цін на нафту в усьому світі.

У квітні, після укладення угоди про припинення вогню та після раунду переговорів між іранськими та американськими представниками в Пакистані, які не дали результатів, президент США Дональд Трамп наказав розпочати морську блокаду Ірану, яка досі триває.

