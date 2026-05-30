Оман застеріг щодо можливої морської міни в Ормузькій протоці

Оман закликав моряків до обережності після того, як у його територіальних водах поблизу Ормузької протоки виявили плавучий об’єкт, який, як вважається, є морською міною. Про це заявив Центр морської безпеки Оману 30 травня.

Ймовірну міну, за даними центру, виявили на захід від прибережного судноплавного шляху в Ормузькій протоці. Установа закликала рибалок, кораблі та інших моряків триматися на безпечній відстані від підозрілих об’єктів і повідомляти про них владі.





Центр не назвав походження пристрою.

Це попередження з’явилося на тлі занепокоєння щодо безпеки на цьому важливому водному шляху після початку війни США й Ізраїлю проти Ірану та повідомлень про те, що Тегеран встановив міни в протоці.

29 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Іран повинен видалити всі морські міни з Ормузької протоки в рамках ширшої угоди з Вашингтоном.

«Ормузька протока має бути негайно відкрита без плати за проїзд для необмеженого судноплавного руху в обох напрямках», – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Читайте також: Трамп: Іран «налаштований» на укладення угоди

Окремо Катар заявив, що виступає проти постійних транзитних зборів для суден, що використовують протоку, але розгляне можливість запровадження тимчасових зборів, якщо вони використовуватимуться для цілей, пов’язаних із безпекою, таких як операції з розмінування.

Виступаючи на форумі безпеки «Шангрі-Ла Діалог» у Сінгапурі 30 травня, віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Катару шейх Сауд бін Абдуррахман Ат-Тані заявив, що держави Перської затоки виступають проти довгострокових зборів, оскільки вони призведуть до збільшення витрат для споживачів. Водночас він сказав, що тимчасові збори, пов’язані з відновленням безпечного судноплавства, «підлягають обговоренню».