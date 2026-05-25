Іранські переговірники проводять переговори в Досі щодо потенційної угоди зі США

Головний переговірник Ірану Мохаммад Багер Калібаф та міністр закордонних справ Аббас Аракчі вирушили до Дохи для проведення переговорів із прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом бін Джасімом Аль Тані щодо можливої угоди між США та Іраном про припинення конфлікту на Близькому Сході, повідомило 25 травня агентству Reuters джерело, обізнане з подробицями візиту.

Обговорення зосередилися на Ормузькій протоці та запасах високозбагаченого урану в Ірані.

Голова Центрального банку Ірану також приєднався до делегації, щоб обговорити можливе розморожування іранських коштів у рамках остаточної угоди.

Окремо напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars повідомило 25 травня, що Калібаф був переобраний на посаду очільника парламенту Ірану.

Раніше американські посадовці описали переговори з Тегераном як завершені приблизно на «90-95 відсотків», назвавши нову угоду принципово відмінною від ядерної угоди 2015 року, укладеної за президентства Обами, від якої президент Дональд Трамп відмовився під час свого першого терміну.

Водночас у МЗС Ірану заявили, що обидві сторони «дійшли висновку щодо значної частини обговорюваних питань», але угода не є неминучою.

З початку американо-ізраїльської війни проти Ірану 28 лютого Тегеран практично закрив Ормузьку протоку – ключовий морський вузький пункт – що спричинило різке зростання цін на нафту в усьому світі.



