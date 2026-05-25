Іран підтвердив прогрес у переговорах зі США, але угода «не є неминучою»

Тегеран і Вашингтон досягли прогресу в переговорах щодо можливої угоди, заявило Міністерство закордонних справ Ірану. Речник МЗС Ісмаїл Бакаї сказав на щотижневому брифінгу 25 травня, що обидві сторони «дійшли висновку щодо значної частини обговорюваних питань».

«Але казати, що це означає, що підписання угоди неминуче – ніхто не може робити таких заяв», – додав він.

Бакаї звинуватив Вашингтон у зміні своєї позиції під час переговорів, а також заявив, що Тегеран стягує плату за «навігаційні послуги» з суден, які проходять через стратегічну Ормузьку протоку, а не мита, як пропонувалося раніше.

Читайте також: Командувач КВІР попередив США щодо «повторної агресії»

За словами речника МЗС, ці збори стосуються послуг, що надаються на водному шляху, в тому числі заходів щодо захисту довкілля в Ормузькій протоці, Перській затоці та Оманському морі.

Він наголосив, що Іран «не прагне стягувати мита» за морські перевезення.

Раніше американські посадовці описали переговори з Тегераном як завершені приблизно на «90-95 відсотків», назвавши нову угоду принципово відмінною від ядерної угоди 2015 року, укладеної за президентства Обами, від якої президент Дональд Трамп відмовився під час свого першого терміну.

З початку американо-ізраїльської війни проти Ірану 28 лютого Тегеран практично закрив Ормузьку протоку – ключовий морський вузький пункт – що спричинило різке зростання цін на нафту в усьому світі.