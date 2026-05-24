Командувач КВІР попередив США щодо «повторної агресії»

Після повідомлень про те, що мирна угода між Іраном та США була «значною мірою узгоджена», командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив Сполучені Штати щодо «повторної агресії».



Повідомлення, в якому не згадується ім'я командувача Ахмада Вахіді, було опубліковане інформаційним агентством Tasnim, близьким до КВІР.



«Потужні збройні сили країни перебувають на найвищому рівні готовності та активного стримування у всіх вимірах: ракетному, повітряному, морському, наземному, космічному та кібербезпековому», – сказав командувач. – «Очевидно, що будь-яка відновлена атака ворога призведе до руйнівної та пекельної відповіді в регіональному та позарегіональному вимірах».



Повідомлення командувача КВІР пролунало в річницю звільнення Хорремшера, коли іранські війська повернули місто від іракської окупації 24 травня 1982 року – події, яку вважають поворотним моментом в ірано-іракській війні.

Tasnim також повідомило, що Іран та США наближаються до «попереднього порозуміння», і заявило. що запропонована угода «передбачає 30-денний період для реалізації заходів, пов’язаних із морською блокадою та Ормузькою протокою, і водночас буде визначено 60-денний період для переговорів щодо ядерного питання».

Пізно ввечері 23 травня американські ЗМІ почали повідомляти про умови меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном.



Газета The New York Times, посилаючись на двох неназваних американських чиновників, повідомила, що угода включає «очевидну згоду» Ірану відмовитися від постачання збагаченого урану – ключової вимоги США. Як саме це буде реалізовано, буде вирішено в ході подальших переговорів, повідомила NYT.

Тим часом видання Axios, посилаючись на американського чиновника, повідомило, що угода передбачає продовження перемир'я на 60 днів, протягом яких буде знову відкрито Ормузьку протоку, Іран зможе вільно продавати нафту, а також будуть проведені переговори щодо обмеження іранської ядерної програми.

Видання зазначило, що американські війська, розгорнуті в регіоні, залишаться там протягом 60 днів і будуть виведені лише в разі досягнення остаточної угоди. Переговори щодо скасування санкцій проти Ірану та розмороження іранських активів відбуватимуться протягом цього 60-денного періоду, також повідомляє Axios.

У повідомленні додається, що США також скасують блокаду іранських портів.

Деталі запропонованої угоди Білий дім не підтвердив.



