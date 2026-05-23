Вашингтон і Тегеран заявили про прогрес у переговорах

Державний секретар США Марко Рубіо заявив 23 травня, що в переговорах між Вашингтоном і Тегераном «досягнуто деякого прогресу», і новини про можливу угоду можуть з’явитися вже найближчими днями.

«Є ймовірність, що сьогодні, завтра, можливо, через пару днів у нас буде що сказати, але це питання потрібно вирішити у той чи інший спосіб», – сказав Рубіо журналістам. Його слова наводить журналіст Axios Барак Равід.

За словами держсекретаря, США наполягають, щоб Іран не отримав ядерної зброї, передав збагачений уран і не запроваджував плату за прохід через Ормузьку протоку. Рубіо наголосив, що президент США Дональд Трамп віддає перевагу дипломатичному врегулюванню.

У Тегерані також заявили про зближення позицій. Представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї повідомив, що сторони перебувають на завершальному етапі підготовки меморандуму про взаєморозуміння із 14 пунктів. «Після кількох тижнів переговорів між двома сторонами можна сказати, що тенденція спрямована на зближення позицій», – заявив Багаї.

За його словами, документ стосується припинення війни, зупинення американської морської блокади та розблокування заморожених іранських активів. Після погодження меморандуму сторони мають намір протягом 30–60 днів обговорювати деталі остаточної угоди.

Телеканал «Аль-Арабія» з посиланням на дипломатичні джерела повідомив, що Іран через пакистанського посередника запропонував відкрити Ормузьку протоку в обмін на компенсацію з боку США. Також Тегеран нібито погодився на тимчасове скасування зборів за прохід суден.

Крім того, за даними телеканалу, Іран готовий на 10 років обмежити збагачення урану рівнем 3,6% та розбавляти на своїй території уран, збагачений понад 20%. Наразі Іран здатний збагачувати уран до 60%. Для створення ядерної зброї потрібний рівень близько 90%.