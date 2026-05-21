Reuters: верховний лідер Ірану заборонив вивезення збагаченого урану

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї видав директиву, яка забороняє вивіз високозбагаченого урану за межі країни. Про це Reuters повідомили два високопоставлені іранські джерела.

За словами одного зі співрозмовників агентства, «директива верховного лідера та консенсус усередині істеблішменту полягають у тому, що запаси збагаченого урану не повинні залишати країну». У Тегерані побоюються, що передача урану зробить Іран вразливішим для можливих атак США та Ізраїлю.

Пізніше журналіст Al Jazeera Алі Хашим із посиланням на джерело в іранському уряді написав, що Хаменеї не підписував такого документа.

Співрозмовник назвав повідомлення Reuters «пропагандою противників мирної угоди» і наголосив, що позиція Ірану залишається незмінною: Тегеран готовий самостійно розбавляти частину запасів урану під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

США вимагають, щоб Іран відмовився від високозбагаченого урану в рамках можливої угоди щодо ядерної програми. Вашингтон та Ізраїль наполягають або на повному вивезенні матеріалу з країни або на передачі його під міжнародний контроль.

За даними МАГАТЕ, Іран має в своєму розпорядженні приблизно 440 кілограмів урану, збагаченого до 60%. Цього теоретично достатньо для створення декількох ядерних зарядів при подальшому збагаченні.