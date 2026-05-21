США через посередника передали Ірану новий проєкт мирної угоди – Tasnim

Сполучені Штати через пакистанського посередника передали Ірану новий проєкт мирної угоди, стверджує іранська агенція Tasnim із посиланням на джерело. Іран вивчає текст і поки що не дав відповіді, додає агенція.

Президент Дональд Трамп підтвердив, що США готові продовжити удари по Тегерану, якщо Іран не погодиться на мирну угоду, але припустив, що Вашингтон може почекати кілька днів, щоб отримати правильні відповіді.

«Повірте, якщо ми не отримаємо правильних відповідей, усе відбудеться дуже швидко», – сказав Трамп. Відповідаючи на запитання, скільки він готовий чекати, президент США додав: «Це може бути кілька днів, а може статися дуже швидко».

За даними Axios, Трамп також обговорив нову спробу досягти угоди з Іраном із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в телефонній розмові. За словами джерел Axios, Трамп сказав, що посередники працюють над «листом про наміри», який мають підписати США та Іран, щоб формально завершити війну та розпочати 30-денний період переговорів.

При цьому Нетаньягу, як зазначає Axios, ставиться до переговорів украй скептично і хоче відновлення війни, щоб послабити військові можливості Ірану. Одне з джерел видання розповідає, що після розмови з Трампом у Нетаньягу «ледь не волосся було дибки». Трамп зі свого боку сказав, що Нетаньягу «зробить усе, що захоче американський президент у питанні Ірану», додавши при цьому, що вони мають добрі стосунки.

На початку травня Іран передав свій план припинення бойових дій із 14 пунктів, що включали, зокрема, гарантії ненападу, зняття блокади іранських портів і розморожування активів. Трамп називав цей план «неприйнятним», оскільки Іран «ще не заплатив досить високу ціну за те, що він зробив із людством та світом за останні 47 років». Пізніше США передали Ірану свій список із п'яти вимог, які необхідно виконати, щоб відновити мирні переговори.



