У МЗС Ірану розповіли, що містила відповідь Тегерану на пропозицію США

Речник Міністерства закордонних справ Ірану заявив, що у відповідь на останню пропозицію США Тегеран закликав до припинення війни в регіоні та повернення заморожених активів за кордоном.

«Ми не вимагали жодних поступок від американців. Єдине, чого ми вимагали, це законні права Ірану», – сказав Есмаїл Бакай на своїй щотижневій пресконференції 11 травня.

Він додав, що вимоги Ірану включають «припинення війни, зняття блокади та піратства, а також звільнення активів Ірану», які, за словами Бакай, «були несправедливо заблоковані в банках через тиск Америки».

«Безпечний прохід через Ормузьку протоку та встановлення безпеки в регіоні та Лівані були іншими вимогами Ірану, які вважаються щедрою та законною пропозицією для регіональної безпеки», – зазначив він.

10 травня президент США Дональд Трамп назвав відповідь Ірану на запропонований Вашингтоном план припинення війни «абсолютно неприйнятною». Він не уточнив її умов чи можливих наступних кроків.

У багатьох повідомленнях йшлося про те, що план США викладено в односторінковому меморандумі, який закликав до припинення бойових дій та розблокування Ормузької протоки, але інші ключові питання, включаючи право Ірану збагачувати уран, залишив на потім.

6 травня видання Axios писало, що у Білому домі вважають, що США та Іран близькі до того, щоб укласти короткий меморандум про взаєморозуміння, який зафіксує припинення війни на Близькому Сході та визначить параметри наступних переговорів щодо ядерної програми Ірану.



