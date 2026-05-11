Трамп відхиляє відповідь Ірану на мирну угоду як «абсолютно неприйнятну»

Президент США Дональд Трамп 10 травня заявив, що відповідь Тегерана на останню мирну пропозицію США була «абсолютно неприйнятною», не уточнюючи її умов чи можливих наступних кроків.



«Я щойно прочитав відповідь так званих «представників» Ірану. Мені вона не подобається – абсолютно неприйнятна!» – написав він у соцмережі Truth Social.



Ця публікація з’явилася невдовзі після того, як напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim виклало, за його словами, умови відповіді Тегерана, заявивши, що вимоги включають скасування давніх санкцій проти Ірану, припинення військово-морської блокади США та гарантії від подальших нападів.

Tasnim, близький до Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), повідомив, що пропозиція Тегерана закликала до припинення бойових дій «на всіх фронтах», включаючи Ліван, а також в Ірані.



Після відмови Трампа, іранські державні ЗМІ повідомили, що вимоги Ірану також включали необхідність виплати США компенсації за воєнні збитки та офіційне визнання контролю Тегерана над Ормузькою протокою.

Державні ЗМІ також заявили, що прийняття пропозиції США означатиме «капітуляцію» для Ірану.

Раніше того ж дня Трамп гнівно розкритикував своїх попередників за їхню політику щодо Ірану, заявивши, що країна Близького Сходу протягом 47 років «підштовхувала» нас, змушувала чекати, вбивала наших людей своїми придорожніми бомбами, знищувала протести, а нещодавно знищила 42 000 невинних, неозброєних протестувальників і сміється з нашої тепер знову великої країни».



У багатьох повідомленнях йшлося про те, що план США викладено в односторінковому меморандумі, який закликав до припинення бойових дій та розблокування Ормузької протоки, але інші ключові питання, включаючи право Ірану збагачувати уран, залишив на потім.

6 травня видання Axios писало, що у Білому домі вважають, що США та Іран близькі до того, щоб укласти короткий меморандум про взаєморозуміння, який зафіксує припинення війни на Близькому Сході та визначить параметри наступних переговорів щодо ядерної програми Ірану.



