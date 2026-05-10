Іранський чиновник радить США «здатися та піти на поступки»

Високопоставлений іранський чиновник закликав Сполучені Штати «здатися та піти на поступки», повторюючи попередні погрози, які Тегеран висловлював протягом майже 3-місячної війни.



Коментарі законодавця Ебрагіма Резаї, який є речником Комісії з національної безпеки іранського парламенту, прозвучали 10 травня, коли, як повідомляється, Іран має відповісти на мирну пропозицію США.

«Станом на сьогоднішній день наша стриманість закінчилася», – написав він у соцмережі X. – «Найкращий спосіб – це здатися та піти на поступки. Ви повинні звикнути до нового регіонального порядку».



«Будь-який напад на наші судна зустріне жорстку та рішучу відповідь Ірану щодо американських суден та баз», – додав він.



Незрозуміло, чи відображають погрози Резаї офіційну політику режиму. Раніше повідомлялося, що Тегеран, ймовірно, відповість на нову пропозицію США 10 травня.