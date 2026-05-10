Іранський чиновник радить США «здатися та піти на поступки»

Коментарі законодавця Ебрагіма Резаї прозвучали 10 травня, коли, як повідомляється, Іран має відповісти на мирну пропозицію США. Фото ілюстративне
Коментарі законодавця Ебрагіма Резаї прозвучали 10 травня, коли, як повідомляється, Іран має відповісти на мирну пропозицію США. Фото ілюстративне

Високопоставлений іранський чиновник закликав Сполучені Штати «здатися та піти на поступки», повторюючи попередні погрози, які Тегеран висловлював протягом майже 3-місячної війни.

Коментарі законодавця Ебрагіма Резаї, який є речником Комісії з національної безпеки іранського парламенту, прозвучали 10 травня, коли, як повідомляється, Іран має відповісти на мирну пропозицію США.

«Станом на сьогоднішній день наша стриманість закінчилася», – написав він у соцмережі X. – «Найкращий спосіб – це здатися та піти на поступки. Ви повинні звикнути до нового регіонального порядку».

«Будь-який напад на наші судна зустріне жорстку та рішучу відповідь Ірану щодо американських суден та баз», – додав він.

Незрозуміло, чи відображають погрози Резаї офіційну політику режиму. Раніше повідомлялося, що Тегеран, ймовірно, відповість на нову пропозицію США 10 травня.

