Військові США заявляють, що заблокували рух ще двох танкерів під прапором Ірану в Оманській затоці

Американські війська вивели з ладу ще два танкери під іранським прапором у Оманській затоці в рамках запровадженої Вашингтоном блокади, заявило Центральне командування США (CENTCOM) 8 травня.

За даними CENTCOM, яке відповідає за американські сили на Близькому Сході, винищувачі Військово-морських сил США завдали ударів по «ненавантажених нафтових танкерах» Sea Star III та Sevda. Це сталося до того, як кораблі змогли зайти до іранського порту.

Ще один танкер Hasna був виведений із ладу 6 травня.

За даними командування, понад 50 комерційних суден змінили курс за час дії блокади в регіоні. Оманська затока через Ормузьку протоку сполучає Аравійське море з Перською затокою.





Командувач CENTCOM адмірал Бред Купер заявив, що американські сили залишаються відданими «повному забезпеченню блокади суден, що входять до Ірану або виходять із нього».

Раніше 8 травня губернатор міста Мінаб, що на півдні Ірану, Мохаммад Радемер заявив іранським медіа, що неназване вантажне судно поблизу міських вод зазнало удару та загорілося під час ударів США вночі. Через це п’ятеро з 15 членів екіпажу зникли безвісти, тривають їхні пошуки.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив 8 травня, що Вашингтон очікує відповіді Ірану на пропозицію США, спрямовану на припинення конфлікту.

6 травня видання Axios писало, що у Білому домі вважають, що США та Іран близькі до того, щоб укласти короткий меморандум про взаєморозуміння, який зафіксує припинення війни на Близькому Сході та визначить параметри наступних переговорів щодо ядерної програми Ірану.