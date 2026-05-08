HRW критикує іранський уряд за низку «політично мотивованих страт»

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала всіх членів ООН вжити заходів для припинення застосування смертної кари в Ірані, де, за її даними, за останні шість тижнів було страчено щонайменше 28 людей.



Бахар Саба, дослідниця організації, заявила у відео, опублікованому організацією у соцмережі X пізно ввечері 7 травня, що багато страт стосувалися людей, яких звинувачували в участі в протестах проти погіршення економічних умов на початку року.



HRW заявила, що всі страчені були засуджені в судах, де «порушуються фундаментальні та основні права підсудних», тоді як зізнання від усіх цих осіб були отримані під «тиском і тортурами».

У січні Іран був спустошений масовими протестами, які були жорстоко придушені силами безпеки. HRANA, американська група моніторингу прав людини, заявила, що підтвердила майже 7000 смертей під час репресій Ірану проти протестувальників у січні та багато інших арештів.



Країна також має один з найвищих показників застосування смертної кари у світі. За даними норвезької організації Iran Human Rights (IHR) та паризької організації Together Against the Death Penalty (ECPM), у 2025 році було страчено щонайменше 1639 осіб, зокрема 48 жінок.



Правозахисники неодноразово звинувачували Іран у використанні смертної кари для нагнітання страху в суспільстві після хвилі антиурядових протестів останніх років.







