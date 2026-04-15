Іран засудив до смерті ще чотирьох людей у зв’язку з масовими протестами – правозахисники

Іран засудив до смерті ще чотирьох учасників протестів, серед яких є одна жінка – їх засудили у зв’язку з масовими протестами, що відбулися в січні та стали однією з найбільших загроз для клерикальних правителів країни за останні роки.

За даними правозахисних організацій, на сьогодні влада стратила сім людей у зв’язку з протестами, які були придушені в результаті безпрецедентних репресій з боку уряду, що призвели до загибелі тисяч людей. Десятки тисяч інших були затримані або викликані на допит.

Правозахисники неодноразово звинувачували Іран у застосуванні смертної кари з метою вселення страху в суспільство після хвилі антиурядових протестів останніх років.



