ЗМІ: Іран через Пакистан надіслав відповідь на пропозицію США

⁠Іран ⁠надіслав свою відповідь ⁠на пропозицію США, спрямовану на припинення ‌більш ніж двомісячної війни, повідомило ‌10 травня напівофіційне інформаційне агентство країни IRNA.

Агентство IRNA заявило, що план, надісланий Пакистану, який виступає посередником між Вашингтоном і Тегераном, зосереджений на припиненні війни, яка розпочалася з американо-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого, спровокувала ескалацію в регіоні та внесла хаос на світові ринки.

Повідомляється, що остання пропозиція США – це односторінковий меморандум, який мав би припинити бойові дії та відкрити вирішальну Ормузьку протоку, але залишив би кілька ключових питань, включаючи право Ірану збагачувати уран, для подальшого обговорення.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив 8 травня, що Вашингтон очікує відповіді Ірану на пропозицію США, спрямовану на припинення конфлікту.

6 травня видання Axios писало, що у Білому домі вважають, що США та Іран близькі до того, щоб укласти короткий меморандум про взаєморозуміння, який зафіксує припинення війни на Близькому Сході та визначить параметри наступних переговорів щодо ядерної програми Ірану.



