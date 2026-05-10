Катар підтвердив повідомлення про атаку дрона на вантажне судно

Катар заявив, що рано вранці 10 травня дрон врізався у вантажне судно біля його узбережжя, виникла пожежа.



Британський центр морських торговельних операцій (UKMTO) раніше повідомив, що суховантаж звітував про ураження «невідомим снарядом» під час проходу за 23 морські милі на північний схід від Дохи.



Катарські чиновники заявили, що в результаті інциденту, який спричинив пожежу, не було повідомлено про постраждалих. Судно з Абу-Дабі.



Походження дрона незрозуміле, останніми тижнями іранські дрони вражали кораблі та наземні цілі по всьому регіону Перської затоки.



Тим часом військові представники Об'єднаних Арабських Еміратів повідомили про два дрони, що наближаються, які, за їхніми словами, походять з Ірану.



Це четверта така атака дрона на ОАЕ – ключового союзника США в Перській затоці – менш ніж за тиждень.



