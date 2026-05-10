Державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з прем’єр-міністром Катару, союзника на Близькому Сході, який, як повідомляється, працював за лаштунками, намагаючись бути посередником у припиненні війни в Ірані.



Зустріч 9 травня відбулася, коли Вашингтон очікував відповіді від Тегерана на свою останню мирну пропозицію, спрямовану на припинення бойових дій, але яка відклала б багато важливих питань для обговорення на пізніше.



«Секретар висловив вдячність за партнерство Катару з низки питань», – сказав речник Державного департаменту Томмі Піготт у короткій заяві після зустрічі Рубіо з прем’єр-міністром Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль-Тані, який також виконує обов’язки міністра закордонних справ Катару.

«Секретар і міністр закордонних справ також обговорили підтримку США оборони Катару та важливість продовження тісної координації для стримування загроз та сприяння стабільності та безпеці на Близькому Сході», – йдеться у заяві.



У заяві конкретно не згадувався Іран.



Днем раніше Аль-Тані зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і «наголосив на необхідності участі всіх сторін у поточних посередницьких зусиллях, щоб прокласти шлях для усунення корінних причин кризи мирними засобами та діалогом, що призведе до всеохоплюючої угоди, яка досягне тривалого миру в регіоні».

Тим часом, за даними служб відстеження, катарський танкер зі скрапленим природним газом (СПГ) 9 травня прямував до Ормузької протоки, прямуючи до Пакистану.



Агентство Reuters цитує джерела, які повідомляють, що цей крок був дозволений Тегераном у рамках зусиль щодо довіри з Катаром та Пакистаном, який виступає посередником у війні.