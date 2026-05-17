США та Іран обмінялися умовами для поновлення переговорів

Вашингтон висунув Ірану п’ять умов для переходу до другого раунду мирних переговорів, повідомляє агентство Fars.

США вимагають, щоб Тегеран відмовився від будь-яких претензій на компенсації з боку Вашингтона, передав США 400 кілограмів збагаченого урану та зберіг роботу лише одного ядерного комплексу. Крім того, американська сторона не готова розморожувати навіть 25% іранських активів та пов’язує припинення бойових дій в інших країнах із перебігом переговорів.

Виконання цих вимог не гарантує відмови США та Ізраїлю від нових ударів по Ірану, зазначає Fars.

Раніше Іран також висунув свої п’ять умов для поновлення переговорів. Тегеран вимагає припинення війни, особливо в Лівані, зняття санкцій, розморожування активів, компенсації збитків та визнання суверенітету Ірану над Ормузькою протокою.

На початку травня Іран передав США мирний план із 14 пунктів. Він передбачав припинення бойових дій, гарантії ненападу, зняття морської блокади та виведення американських військ із регіону.

За даними The Wall Street Journal, головним предметом суперечностей залишається ядерна програма Ірану. США наполягають на негайних зобов’язаннях щодо обмеження ядерної інфраструктури та запасів урану, натомість Тегеран пропонує обговорювати це окремо протягом 30 днів.

Президент США Дональд Трамп раніше назвав пропозиції Ірану неприйнятними. У Тегерані заявили, що реакція президента США не має значення.