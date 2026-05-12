Трамп: США не потребують допомоги Китаю щодо Ірану

Дональд Трамп перед відльотом до Китаю, 12 травня 2026 року
Дональд Трамп перед відльотом до Китаю, 12 травня 2026 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не потребують допомоги Китаю щодо Ірану.

Розмовляючи з журналістами перед своєю поїздкою до Китаю, Трамп сказав: «Я не думаю, що нам потрібна якась допомога з Іраном. Ми переможемо так чи інакше. Ми переможемо мирним шляхом чи іншим чином».

Він також заявив, що у нього запланована «довга розмова» з Сі Цзіньпіном про Іран, додавши, що китайський лідер є «другом» і «людиною, з якою ми ладнаємо».

Трамп прибуде до Китаю ввечері 13 травня і матиме два дні переговорів і публічних виступів із Сі 14-15 травня. Президент США востаннє відвідував Китай у 2017 році.



Трамп розкритикував пропозицію Ірану щодо угоди про припинення війни, назвавши її «абсолютно неприйнятною» і «неймовірно слабкою».

Візит президента США до Китаю спочатку був запланований на березень, але його відклали через війну з Іраном.

Незадовго до візиту Трампа Міністерство фінансів США заявило про запровадження санкцій проти 10 осіб і компаній за сприяння зусиллям іранських військових щодо отримання зброї й матеріалів, які використовуються для створення дронів «Шахед». До списку увійшли організації з Китаю і Гонконгу. Пекін це рішення розкритикував.

Високопоставлений чиновник США повідомив агентству Reuters 11 травня, що Трамп і Сі, ймовірно, обговорять підтримку Пекіном як Ірану, так і Росії.

