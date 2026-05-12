Трамп: США не потребують допомоги Китаю щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не потребують допомоги Китаю щодо Ірану.

Розмовляючи з журналістами перед своєю поїздкою до Китаю, Трамп сказав: «Я не думаю, що нам потрібна якась допомога з Іраном. Ми переможемо так чи інакше. Ми переможемо мирним шляхом чи іншим чином».

Він також заявив, що у нього запланована «довга розмова» з Сі Цзіньпіном про Іран, додавши, що китайський лідер є «другом» і «людиною, з якою ми ладнаємо».

Трамп прибуде до Китаю ввечері 13 травня і матиме два дні переговорів і публічних виступів із Сі 14-15 травня. Президент США востаннє відвідував Китай у 2017 році.

Трамп розкритикував пропозицію Ірану щодо угоди про припинення війни, назвавши її «абсолютно неприйнятною» і «неймовірно слабкою».

Візит президента США до Китаю спочатку був запланований на березень, але його відклали через війну з Іраном.

Незадовго до візиту Трампа Міністерство фінансів США заявило про запровадження санкцій проти 10 осіб і компаній за сприяння зусиллям іранських військових щодо отримання зброї й матеріалів, які використовуються для створення дронів «Шахед». До списку увійшли організації з Китаю і Гонконгу. Пекін це рішення розкритикував.

Високопоставлений чиновник США повідомив агентству Reuters 11 травня, що Трамп і Сі, ймовірно, обговорять підтримку Пекіном як Ірану, так і Росії.