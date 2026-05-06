Міністр закордонних справ Ірану зустрівся зі своїм китайським колегою в Пекіні

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зустрівся зі своїм китайським колегою Ван І в Пекіні 6 травня – це був його перший візит з початку американсько-ізраїльської війни з Іраном.

Переговори відбуваються на тлі поновлення напруженості між Іраном та Сполученими Штатами в Перській затоці та напередодні запланованого візиту президента США Дональда Трампа до Китаю наступного тижня.

Китайське державне інформаційне агентство «Сіньхуа» повідомило, що Аракчі перебуває в Пекіні з одноденним візитом, тоді як Трамп має відвідати столицю Китаю 14-15 травня для переговорів з головою Сі Цзіньпіном.

Зустріч відбулася після нещодавнього сплеску нападів у Перській затоці та протистояння щодо контролю над Ормузькою протокою, події, які поставили під загрозу крихке припинення вогню між Тегераном та Вашингтоном.



На цьому тлі Трамп заявив, що ВМС США допомагатимуть суднам, які проходять через протоку, хоча пізніше цю операцію було призупинено.

Рано вранці 6 травня він заявив, що було досягнуто «значного прогресу» у досягненні всеохоплюючої угоди з Тегераном.

Аракчі також заявив, що нещодавні атаки в Перській затоці, які сталися в той час, коли Іран розглядав пропозицію Трампа щодо переговорів, показали, що нинішня криза «не має військового вирішення».

4 травня міністр фінансів США Скотт Бессент закликав Китай активізувати дипломатичні зусилля, щоб переконати Іран знову відкрити Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства. Він додав, що це питання буде порушено під час майбутньої зустрічі Трампа з Сі.



