Китай розкритикував санкції США, пов’язані з війною проти Ірану

Пекін виступив проти включення китайських та гонконгських компаній до останнього раунду санкцій США, спрямованих на компанії, пов’язані з іранським режимом. Про це заявив журналістам речник Міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь 11 травня.

За його словами, Пекін «завжди вимагав від китайських підприємств ведення бізнесу відповідно до законів та правил».

«(Влада Китаю – ред.) рішуче захищатиме законні права та інтереси китайських підприємств», – сказав Ґо.

Читайте також: Трамп під час зустрічі в Пекіні буде тиснути на Сі щодо Ірану – американський чиновник

Міністерство фінансів США 8 травня заявило про запровадження санкцій проти 10 осіб і компаній за сприяння зусиллям іранських військових щодо отримання зброї й матеріалів, які використовуються для створення дронів «Шахед». До списку увійшли організації з Китаю і Гонконгу.

Раунд санкцій запровадили напередодні візиту президента США Дональда Трампа до Китаю, який включатиме широкі стратегічні переговори, починаючи від торговельних питань і закінчуючи війною в Ірані. Високопоставлений чиновник США повідомив агентству Reuters 11 травня, що Трамп і Сі, ймовірно, обговорять підтримку Пекіном як Ірану, так і Росії.

Президент США має прибути до Китаю 13 травня та провести два дні переговорів, з 14 по 15 травня. Це його перший візит до КНР з 2017 року.